"Яндекс" бесплатно транслирует фильмы на главной странице
«Яндекс» с начала 2018 года стал бесплатно на главной страничке транслировать фильмы. Предполагается, что в будущем будет запущен подобный сервис с платной монетизацией.
Как известно, «Яндекс» в последнее время закупил лицензии на показы тысяч кинокартин, сериалов, мультфильмов, постепенно расширяя свою медиатеку. В первую очередь специалисты компании отбирают интересующий россиян контент, а следом дополняют список другими классическими произведениями. Сумма, потраченная на закупку прав, не раскрывается.
О том, что российский «Яндекс» будет открывать сервис для просмотра фильмов, стало известно три месяца назад. Тогда говорилось, что он будет доступен на Smart TV и сайтах в интернете.
Как известно, «Яндекс» в последнее время закупил лицензии на показы тысяч кинокартин, сериалов, мультфильмов, постепенно расширяя свою медиатеку. В первую очередь специалисты компании отбирают интересующий россиян контент, а следом дополняют список другими классическими произведениями. Сумма, потраченная на закупку прав, не раскрывается.
О том, что российский «Яндекс» будет открывать сервис для просмотра фильмов, стало известно три месяца назад. Тогда говорилось, что он будет доступен на Smart TV и сайтах в интернете.
Автор: Вера Антонова