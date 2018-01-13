Компания Ford представила электрический скутер Ojo
Американская автомобильная компания Ford представила на выставке CES 2018 неожиданную новинку. Ею оказался электрический скутер Ojo.
Как известно, электротранспорт конструкторы из Ford не делали уже около пяти лет. В настоящий момент стратегия компании нацелена на разработку и выпуск кросоверов и пикапов повышенной мощности, также производитель делает ставку на хэтчбек Focus. Тем не менее, совершенно неожиданно на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе, посвящённой современным компьютерным технологиям, состоялась презентация электрического скутера Ojo.
Данный электроскутер представлен как транспорт "последней мили". Речь идёт о малогабаритных велосипедах, скутерах и самокатах на электрической тяге, позволяющих преодолеть последний отрезок к работе или дому, после поездки на пригородной электричке или метрополитене. По своим параметрам новый Ojo вполне соответствует данным требованиям, так как он значительно меньше и легче бензиновых вариантов. Тем не менее, мотор в 500 Ватт позволяет двигаться со скоростью до 32 км/ч. Максимальная же дистанция на одном заряде батареи составит 40 километров. Перевозимый вес ограничен отметкой 130 килограммов, а наклон холма, на который электроскутер сможет заехать, равен 18 градусам. Кроме того, этот лёгкий транспорт можно заряжать от обычной бытовой розетки. В настоящий момент дата начало продаж новинки и её стоимость не сообщаются.
Ранее сообщалось, что General Motors показал салон беспилотника без руля и педалей.
Как известно, электротранспорт конструкторы из Ford не делали уже около пяти лет. В настоящий момент стратегия компании нацелена на разработку и выпуск кросоверов и пикапов повышенной мощности, также производитель делает ставку на хэтчбек Focus. Тем не менее, совершенно неожиданно на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе, посвящённой современным компьютерным технологиям, состоялась презентация электрического скутера Ojo.
Данный электроскутер представлен как транспорт "последней мили". Речь идёт о малогабаритных велосипедах, скутерах и самокатах на электрической тяге, позволяющих преодолеть последний отрезок к работе или дому, после поездки на пригородной электричке или метрополитене. По своим параметрам новый Ojo вполне соответствует данным требованиям, так как он значительно меньше и легче бензиновых вариантов. Тем не менее, мотор в 500 Ватт позволяет двигаться со скоростью до 32 км/ч. Максимальная же дистанция на одном заряде батареи составит 40 километров. Перевозимый вес ограничен отметкой 130 килограммов, а наклон холма, на который электроскутер сможет заехать, равен 18 градусам. Кроме того, этот лёгкий транспорт можно заряжать от обычной бытовой розетки. В настоящий момент дата начало продаж новинки и её стоимость не сообщаются.
Ранее сообщалось, что General Motors показал салон беспилотника без руля и педалей.
Автор: Валерий Селезнев