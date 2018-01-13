В РФ вторую часть «Дэдпула» рекламируют при помощи пельменей
В Сети появились креативные плакаты, посвященные второй части приключенческого боевика «Дэдпул». На постере, посвященном Дню благодарения, вместо традиционной индейки располагаются российские пельмени.
Фанаты считают, что этот постер – ни что иное, как чья-то шутка, а не официальный постер, хотя российское подразделение 20th Century Fox уже начало использовать картинку в качестве рекламы. В частности, его опубликовали на страницах журнала «Бюллетень кинопрокатчика».
Не исключено, что постер с пельменями- отсылка к российской пресс-конференции, посвященной первой части «Дэдпула». Тогда голливудский актер Райан Рейнольдс всем рассказал, что с уважением относится к этому блюду.
Напомним, премьера нового «Дэдпула» запланирована на 18 мая в Штатах. В России фильм выйдет, скорее всего, 17 мая, но официальной информации по этому поводу пока не поступало.
Фанаты считают, что этот постер – ни что иное, как чья-то шутка, а не официальный постер, хотя российское подразделение 20th Century Fox уже начало использовать картинку в качестве рекламы. В частности, его опубликовали на страницах журнала «Бюллетень кинопрокатчика».
Не исключено, что постер с пельменями- отсылка к российской пресс-конференции, посвященной первой части «Дэдпула». Тогда голливудский актер Райан Рейнольдс всем рассказал, что с уважением относится к этому блюду.
Напомним, премьера нового «Дэдпула» запланирована на 18 мая в Штатах. В России фильм выйдет, скорее всего, 17 мая, но официальной информации по этому поводу пока не поступало.
Автор: Вера Антонова