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Мужчина из Благовещенска набил на руке портрет Ольги Бузовой
Мужчина из Благовещенска решился сделать татуировку с портретом певицы и ведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой. Теперь лицо знаменитости украшает его левую руку. К слову, мастер тату сделал эту работу местному жителю совершенно бесплатно.

Мужчина из Благовещенска набил на руке портрет Ольги Бузовой


По словам татуировщика, недавно с одной из клиенток он разговорился о творчестве Ольге Бузовой. В ходе общения мастер сказал, что сделал бы бесплатно тату тому, кто решится набить себе ее портрет. Девушка поделилась этой новостью со своим знакомым, который согласился на это.
Уточняется, что лицо Ольги Бузовой было нанесено на руку добровольца всего за один сеанс, но длился он пять часов. По словам мастера, обладатель татуировки не является поклонником таланта знаменитости, однако она является для него символом упорства и старания.



К слову, на своей странице в социальной сети Instagram Ольга Бузова рассказывала, что ей часто посвящают татуировки. По словам певицы, такие люди дарят ей незабываемые эмоции.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 15:36
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