Microsoft защитит переписку пользователей в Skype
Теперь переписка в Skype будет защищена, согласно протоколу Signal, решили в Microsoft. Примечательно, что Signal также пользуется Эдвард Сноуден.
Недавно Signal и Microsoft договорились о внедрении шифрования в приложение Skype. Пока что новая функция тестируется маленьким кругом людей, но позднее, если все пройдет успешно, защиту получат абсолютно все.
Благодаря протоколу Signal в Skype можно вести защищенные переговоры, доступные лишь для двух человек. В этом случае и по видеосвязи можно говорить без опасений, что третьи лица перехватят разговор.
Стоит напомнить, что Signal также был одобрен Эдвардом Сноуденом, экс-сотрудником американского АНБ. Через одноименное приложение он в свое время общался с представителями СМИ.
Недавно Signal и Microsoft договорились о внедрении шифрования в приложение Skype. Пока что новая функция тестируется маленьким кругом людей, но позднее, если все пройдет успешно, защиту получат абсолютно все.
Благодаря протоколу Signal в Skype можно вести защищенные переговоры, доступные лишь для двух человек. В этом случае и по видеосвязи можно говорить без опасений, что третьи лица перехватят разговор.
Стоит напомнить, что Signal также был одобрен Эдвардом Сноуденом, экс-сотрудником американского АНБ. Через одноименное приложение он в свое время общался с представителями СМИ.
Автор: Вера Антонова