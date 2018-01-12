В Удмуртии педофил насиловал детей своих родственников
В Удмуртии педофил насиловал детей своих родственников. Преступления совершались им на протяжении пяти лет, но известно о них стало лишь сейчас. Информацией об этом поделились в СУ СКР по региону.
Отмечается, что все случилось в Воткинске и районе. Там молодой человек, начиная с лета 2012 по июль 2017 года, регулярно ездил к своим родственникам в гости, где насиловал их детей – девочек, в возрасте четырех, пяти, девяти лет. Помимо прочего, все происходящее он снимал на видео и показывал другим жертвам насилия.
Родители узнали о совершенном преступлении после того, как на 24-летнего гостя пожаловалась одна девочка. Подозреваемый в педофилии житель Воткинска уже задержан. На данный момент полиция ведет следствие. За преступления злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы.
Отмечается, что все случилось в Воткинске и районе. Там молодой человек, начиная с лета 2012 по июль 2017 года, регулярно ездил к своим родственникам в гости, где насиловал их детей – девочек, в возрасте четырех, пяти, девяти лет. Помимо прочего, все происходящее он снимал на видео и показывал другим жертвам насилия.
Родители узнали о совершенном преступлении после того, как на 24-летнего гостя пожаловалась одна девочка. Подозреваемый в педофилии житель Воткинска уже задержан. На данный момент полиция ведет следствие. За преступления злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы.
Автор: Вера Антонова