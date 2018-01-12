В штабе Владимира Путина собрали 408 тысяч подписей за кандидата в президенты
Сотрудники избирательного штаба Владимира Путина проинформировали о том, что на данный момент за кандидата собрано 408 тысяч подписей. Этого количества вполне хватает для продолжения участия в предвыборном процессе.
Минимальный порог, установленный избирательным комитетом, составляет 300 тысяч подписей. Как заявил пресс-секретарь избирательного штаба действующего главы страны Владимира Путина Андрей Кондрашов, процесс сбора продолжается и сейчас, несмотря на то, что в этом уже нет особой необходимости, так как на данном этапе обязательный лимит превзойдёт более чем на 25%.
Минимальный порог, установленный избирательным комитетом, составляет 300 тысяч подписей. Как заявил пресс-секретарь избирательного штаба действующего главы страны Владимира Путина Андрей Кондрашов, процесс сбора продолжается и сейчас, несмотря на то, что в этом уже нет особой необходимости, так как на данном этапе обязательный лимит превзойдёт более чем на 25%.
Автор: Валерий Селезнев