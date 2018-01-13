Шурыгина "ради прикола" готова спеть с Бузовой дуэтом
Диана Шурыгина, звезда соцсетей, сообщила, что «ради прикола» могла бы спеть с Ольгой Бузовой. Об этом она рассказала в ходе недавнего интервью.
Напомним, Диана Шурыгина стала узнаваемой после участия в шоу «Пусть говорят», где обсуждалась случившаяся с ней в родном Ульяновске ситуация. Недавно парень, который был осужден за изнасилование, вышел на свободу, пробыв в колонии один год. Девушка дала интервью, отметив, что Сергей Семенов «злой человек», и, по ее мнению, он мало времени пробыл в тюрьме и ничего не осознал.
Также журналисты спросили, какое у Шурыгиной мнение на счет творчества Ольги Бузовой и поинтересовались, не хотела бы она спеть с ведущей «Дома-2» дуэтом. «Может и хочу. Ради прикола», - ответила гостья.
Напомним, Диана Шурыгина стала узнаваемой после участия в шоу «Пусть говорят», где обсуждалась случившаяся с ней в родном Ульяновске ситуация. Недавно парень, который был осужден за изнасилование, вышел на свободу, пробыв в колонии один год. Девушка дала интервью, отметив, что Сергей Семенов «злой человек», и, по ее мнению, он мало времени пробыл в тюрьме и ничего не осознал.
Также журналисты спросили, какое у Шурыгиной мнение на счет творчества Ольги Бузовой и поинтересовались, не хотела бы она спеть с ведущей «Дома-2» дуэтом. «Может и хочу. Ради прикола», - ответила гостья.
Автор: Вера Антонова