Татьяна Навка продемонстрировала стойку на руках в бикини на пляже
Татьяна Навка, 42-летняя фигуристка, продолжает поражать поклонников своими способностями. Будучи на отдыхе, звезда не забывает о тренировках. Недавно она в бикини продемонстрировала стойку на руках на белоснежном пляже.
Подписчики уже по достоинству успели оценить снимок тысячами «лайков» и лестных комментариев. На фото Навка стоит на руках. Кадр подписан так: «Как говорится, покой нам только снился! Практически как Бурдж-эль-Араб в Дубае». Где именно отдыхает спортсменка, неизвестно, так как она обычно никогда не рассказывает о любимых местах отпуска.
«Вау. Супер, какие формы», «Прекрасная спортсменка», «Пример для подражания», «Какая вы молодец, одно вдохновение от вас», - пишут в Интернете восторженные поклонники Татьяны Навки.
Подписчики уже по достоинству успели оценить снимок тысячами «лайков» и лестных комментариев. На фото Навка стоит на руках. Кадр подписан так: «Как говорится, покой нам только снился! Практически как Бурдж-эль-Араб в Дубае». Где именно отдыхает спортсменка, неизвестно, так как она обычно никогда не рассказывает о любимых местах отпуска.
«Вау. Супер, какие формы», «Прекрасная спортсменка», «Пример для подражания», «Какая вы молодец, одно вдохновение от вас», - пишут в Интернете восторженные поклонники Татьяны Навки.
Автор: Вера Антонова