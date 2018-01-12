Ученые научили бактерии окрашивать джинсы
Современные ученые больше не хотят использовать краску для одежды, они создали специальную технологию, которая способна заменить химический синтез во время окраски, к примеру, денима. Теперь джинсы будут окрашивать бактерии.
Специальные бактерии вошли в состав красителя для джинсов. Чтобы это осуществить, биотехнологам нужно было сгенерировать образец кишечной палочки, которая входит в основу синего красителя. Данные об этом сообщает издание Nature. Речь идет об индиго. Вещество еще 6000 лет назад применяли для окраски ткани.
На данный момент специалисты работают над тем, чтобы данный процесс окрашивания джинсовой ткани не был столь дорогим.
Специальные бактерии вошли в состав красителя для джинсов. Чтобы это осуществить, биотехнологам нужно было сгенерировать образец кишечной палочки, которая входит в основу синего красителя. Данные об этом сообщает издание Nature. Речь идет об индиго. Вещество еще 6000 лет назад применяли для окраски ткани.
На данный момент специалисты работают над тем, чтобы данный процесс окрашивания джинсовой ткани не был столь дорогим.
Автор: Вера Антонова