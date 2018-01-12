Сильно похудевшая Дубцова показала фото в бикини
Известная певица и композитор Ирина Дубцова показала стройную фигуру в купальнике. За последнее время 35-летняя артистка сильно похудела. Соответствующий снимок появился в профиле выпускницы «Фабрики звезд» в Instagram.
В начале января после череды новогодних концертов Дубцова вместе с сыном и подругами отправилась на три недели в солнечный Таиланд. Певица часто делится со своими подписчиками фотографиями с курорта, на которых то и дело позирует в различных купальниках.
Некоторые фанаты все же считают, что Дубцовой необходимо еще больше работать над своим телом. Уставшая от таких комментариев певица решила ответить своим подписчикам, она пожелала поправиться им в районе мозга, а в его центре, который регулирует злобу, похудеть. Она напомнила, что пишет песни, а не работает моделью.
Фанаты Дубцовой пожелали кумиру хорошего отдыха, также фолловеры посоветовали артистке не обращать внимания на недоброжелателей. За непродолжительное время пост певицы собрал огромное количество лайков и комментариев.
В начале января после череды новогодних концертов Дубцова вместе с сыном и подругами отправилась на три недели в солнечный Таиланд. Певица часто делится со своими подписчиками фотографиями с курорта, на которых то и дело позирует в различных купальниках.
Некоторые фанаты все же считают, что Дубцовой необходимо еще больше работать над своим телом. Уставшая от таких комментариев певица решила ответить своим подписчикам, она пожелала поправиться им в районе мозга, а в его центре, который регулирует злобу, похудеть. Она напомнила, что пишет песни, а не работает моделью.
Фанаты Дубцовой пожелали кумиру хорошего отдыха, также фолловеры посоветовали артистке не обращать внимания на недоброжелателей. За непродолжительное время пост певицы собрал огромное количество лайков и комментариев.
Автор: Валерия Орлова