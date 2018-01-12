Жириновский предложил депутатам из Госдумы дать ему по миллиону на предвыборную компанию
Владимир Жириновский предложил своим коллегам-депутатам скинуться по миллиону на его предвыборную президентскую компанию. Политик назвал это актом солидарности.
В этом году Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, снова баллотируется в президенты РФ. Выступая на очередном заседании Государственной думы, он призвал своих коллег-депутатов помочь ему собрать необходимый для президентской гонки бюджет. Данная сумма ограничена законодательством на уровне 400 миллионов рублей.
Как заявил политик, в выборах 2018 года лишь он является действующим депутатом Госдумы, а потому все его коллеги могли бы проявить солидарность и перевести на счёт по одному миллиону рублей. По его мнению, эта сумма является реальной и никого не обременит. Если кто-то не имеет такой возможность, они могут пожертвовать в его штаб и 10 рублей, другие же, уверен Владимир Жириновский, могут позволить себе и 10 миллионный перевод. В Госдуме заседают 450 депутатов, наверняка этого хватит для сбора требуемой суммы.
Ранее сообщалось, что этап сбора подписей повысит интерес к выборам-2018.
В этом году Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР, снова баллотируется в президенты РФ. Выступая на очередном заседании Государственной думы, он призвал своих коллег-депутатов помочь ему собрать необходимый для президентской гонки бюджет. Данная сумма ограничена законодательством на уровне 400 миллионов рублей.
Как заявил политик, в выборах 2018 года лишь он является действующим депутатом Госдумы, а потому все его коллеги могли бы проявить солидарность и перевести на счёт по одному миллиону рублей. По его мнению, эта сумма является реальной и никого не обременит. Если кто-то не имеет такой возможность, они могут пожертвовать в его штаб и 10 рублей, другие же, уверен Владимир Жириновский, могут позволить себе и 10 миллионный перевод. В Госдуме заседают 450 депутатов, наверняка этого хватит для сбора требуемой суммы.
Ранее сообщалось, что этап сбора подписей повысит интерес к выборам-2018.
Автор: Валерий Селезнев