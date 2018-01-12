Актриса Меган Фокс показала своего младшего сына и маму
Известная голливудская актриса Меган Фокс выставила в своем аккаунте Instagram фото семьи. Она показала общественности свою маму Глорию и младшего сына Джорни Ривер Грин.
О том, что звезда беременна, СМИ узнали весной 2016 года. За полгода до этого события Фокс хотела развестись со своим мужем Брайаном Остином Грином из-за несовместимых взглядов на жизнь. Актриса требовала общую опеку над своими детьми, мальчиками 2-х и 4-х лет.
Но пара все-таки сохранила брак.
О том, что звезда беременна, СМИ узнали весной 2016 года. За полгода до этого события Фокс хотела развестись со своим мужем Брайаном Остином Грином из-за несовместимых взглядов на жизнь. Актриса требовала общую опеку над своими детьми, мальчиками 2-х и 4-х лет.
Но пара все-таки сохранила брак.
Автор: Страхова Дарья