Зонд NASA обнаружил на Луне следы потухших вулканов
Эксперты NASA рассмотрели на фото Луны, сделанных зондом, следы нескольких потухших вулканов. Также были замечены и лавовые трубки, по которым горячая магма могла попадать на поверхность земного спутника.
Предполагается, что ранее на Луне все же был вулкан и не один, а на данный момент там может существовать вода. В том, что полоски и точки на фото – это лавовые трубки, ученые NASA уверены на все 100%, пишут профильные американские медиа.
Считается, что Луна образовалась после столкновения Тейи с «зародышем» Земли. Именно эта космическая катастрофа дала Луне жизнь. Ранее ученые уже не раз делали снимки поверхности спутника, находя там все новые странности.
Не так давно, к примеру, уфологи обнаружили на поверхности «инопланетные базы», прячущиеся в темных углах.
Предполагается, что ранее на Луне все же был вулкан и не один, а на данный момент там может существовать вода. В том, что полоски и точки на фото – это лавовые трубки, ученые NASA уверены на все 100%, пишут профильные американские медиа.
Считается, что Луна образовалась после столкновения Тейи с «зародышем» Земли. Именно эта космическая катастрофа дала Луне жизнь. Ранее ученые уже не раз делали снимки поверхности спутника, находя там все новые странности.
Не так давно, к примеру, уфологи обнаружили на поверхности «инопланетные базы», прячущиеся в темных углах.
Автор: Вера Антонова