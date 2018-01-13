В Японии искусственный интеллект научили телепатии
Японские исследователи научили ИИ телепатии, то есть визуализации человеческих мыслей. Опыты заняли около 10 месяцев, пишут западные медиа.
Машинное обучение визуализации мыслей при помощи МРТ, как известно, и ранее практиковалось в мире, но теперь японцы пошли еще дальше. Они разработали специальную технологию декодирования, которая позволяет расшифровать самые сложные образы. Они не стали учить ИИ распознавать отдельные пиксели или простые формы, а имитировали работу мозга человека, который иерархически обрабатывает полученную информацию.
Опыты длились 10 месяцев. За это время добровольцам показывали как естественные, так и искусственные изображения, чтобы измерить активность мозга. После этого полученную информацию анализировал ИИ. Впервые технологии удалось декодировать изображение, о котором испытуемые вспоминали, но не смотрели на него.
Эксперты из Японии считают, что их разработка в будущем может активно применяться. Возможно, люди смогут мыслями рисовать картины или видеть галлюцинации психических больных.
Машинное обучение визуализации мыслей при помощи МРТ, как известно, и ранее практиковалось в мире, но теперь японцы пошли еще дальше. Они разработали специальную технологию декодирования, которая позволяет расшифровать самые сложные образы. Они не стали учить ИИ распознавать отдельные пиксели или простые формы, а имитировали работу мозга человека, который иерархически обрабатывает полученную информацию.
Опыты длились 10 месяцев. За это время добровольцам показывали как естественные, так и искусственные изображения, чтобы измерить активность мозга. После этого полученную информацию анализировал ИИ. Впервые технологии удалось декодировать изображение, о котором испытуемые вспоминали, но не смотрели на него.
Эксперты из Японии считают, что их разработка в будущем может активно применяться. Возможно, люди смогут мыслями рисовать картины или видеть галлюцинации психических больных.
Автор: Вера Антонова