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Аудитория «Одноклассников» превысила 330 млн пользователей
В декабре 2017 году в социальной сети «Одноклассники» аудитория по всему миру выросла на 13%. Посещаемость ресурса превысила 330 миллионов пользователей. Об этом журналистам рассказали представители администрации социальной сети.

Аудитория «Одноклассников» превысила 330 млн пользователей


Что касается числа уникальных мобильных юзеров, то оно достигло 33 миллиона человек. Данный показатель увеличился 17%. На территории РФ количество мобильных пользователей «Одноклассников» возросло на 11%.

Главный тренд в динамике развития аудитории ресурса – рост вовлеченности. Пользователи «Одноклассников» стали чаще взаимодействовать с контентом и брендами социальной сети, существенно возросло число авторов и публикаций.

В этом году ресурс планирует запустить собственные шоу и сериалы, предложить новые услуги и инструменты для продвижения различных видов бизнеса.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:24
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