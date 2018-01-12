Аудитория «Одноклассников» превысила 330 млн пользователей
В декабре 2017 году в социальной сети «Одноклассники» аудитория по всему миру выросла на 13%. Посещаемость ресурса превысила 330 миллионов пользователей. Об этом журналистам рассказали представители администрации социальной сети.
Что касается числа уникальных мобильных юзеров, то оно достигло 33 миллиона человек. Данный показатель увеличился 17%. На территории РФ количество мобильных пользователей «Одноклассников» возросло на 11%.
Главный тренд в динамике развития аудитории ресурса – рост вовлеченности. Пользователи «Одноклассников» стали чаще взаимодействовать с контентом и брендами социальной сети, существенно возросло число авторов и публикаций.
В этом году ресурс планирует запустить собственные шоу и сериалы, предложить новые услуги и инструменты для продвижения различных видов бизнеса.
Что касается числа уникальных мобильных юзеров, то оно достигло 33 миллиона человек. Данный показатель увеличился 17%. На территории РФ количество мобильных пользователей «Одноклассников» возросло на 11%.
Главный тренд в динамике развития аудитории ресурса – рост вовлеченности. Пользователи «Одноклассников» стали чаще взаимодействовать с контентом и брендами социальной сети, существенно возросло число авторов и публикаций.
В этом году ресурс планирует запустить собственные шоу и сериалы, предложить новые услуги и инструменты для продвижения различных видов бизнеса.
Автор: Валерия Орлова