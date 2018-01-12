В Германии на продажу выставлен старый «Запорожец» за 6,9 тыс. евро
В Германии на продажу выставлен старый «Запорожец». Продавец хочет за него 6,9 тысяч евро. Объявление появилось на немецком eBay.
Объявление о продаже накануне было загружено на eBay, но уже привлекло к себе большое количество внимания. Покупатель отмечает, что машина находится в городе Лёне. Авто «ЗАЗ-968», в простонародье «Запорожец», имеет пробег 60 тысяч километров. Его выпустили в 1978 году.
На свои года авто выглядит достаточно хорошо, так как относительно недавно его отреставрировали. За «Запорожец » немец планирует выручить до 7 тысяч евро. Никаких других подробностей о машине он не сообщил.
Объявление о продаже накануне было загружено на eBay, но уже привлекло к себе большое количество внимания. Покупатель отмечает, что машина находится в городе Лёне. Авто «ЗАЗ-968», в простонародье «Запорожец», имеет пробег 60 тысяч километров. Его выпустили в 1978 году.
На свои года авто выглядит достаточно хорошо, так как относительно недавно его отреставрировали. За «Запорожец » немец планирует выручить до 7 тысяч евро. Никаких других подробностей о машине он не сообщил.
Автор: Вера Антонова