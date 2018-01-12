Стас Михайлов показал своих дочек в Instagram
Стас Михайлов выложил видео со своей семьей из ОАЭ. Видно отпуск уже закончился, и они с женой и дочками возвращаются домой.
Семья отдыхала в Дубаи, и пришло время улетать домой.
С Инной они женаты с 2011 года и воспитывают двух общих дочек, Иванну и Марию. От предыдущих браков у супругов есть еще по двое детей.
Самая младшая дочь недавно повеселила папу, сказав, что он уже старенький, но все равно его любит.
Семья отдыхала в Дубаи, и пришло время улетать домой.
С Инной они женаты с 2011 года и воспитывают двух общих дочек, Иванну и Марию. От предыдущих браков у супругов есть еще по двое детей.
Самая младшая дочь недавно повеселила папу, сказав, что он уже старенький, но все равно его любит.
Автор: Страхова Дарья