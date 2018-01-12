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Астрономы зафиксировали комету, "замаскировавшуюся" под астероид
Гавайские астрономы смогли зафиксировать в небе странную комету. Внешне она своими признаками очень похожа на астероид, так как двигается с довольно большой скоростью (25,5 километров за секунду).

Астрономы зафиксировали комету, "замаскировавшуюся" под астероид

Привлекающее внимание небесное тело впервые заметили 19 октября прошлого года. Тогда оно на большой скорости двигалось через всю Солнечную систему. Примечательно, что за ним не было ледяного хвоста, так как обычно это характерно кометам. Данный объект был записан в астероиды, и за ним продолжили наблюдать.

Таким образом, говорят ученые, они увидели первую в истории комету, которая по неизвестной пока причине «замаскировалась» под астероид. Небесным телом заинтересовались и другие специалисты из разных стран мира.

Наблюдать за кометой-астероидом на данный момент очень сложно, так как она практически, из-за своей каменистой поверхности, не отражает свет и в любой момент может уйти из поля зрения астрономов.
Автор: Вера Антонова
Вчера, 16:29
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