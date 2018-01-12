Кристина Дерябина не исключает возможности возвращения на «Дом-2»
Бывшая участница «Дома-2» Кристина Дерябина не исключает, что вскоре может вернуться на проект. Однако на такой шаг знаменитость готова пойти при соблюдении нескольких условий.
Недавно Дерябина пообщалась с продюсерами телешоу, которым рассказала о планах и жизни за пределами периметра. На вопрос о возвращении на «Дом-2» девушка ответила: «Возможно». Многие посчитали это странным, поскольку Дерябина нашла возлюбленного и совсем недавно обнародовала снимки в свадебном наряде. Также молодые люди приобрели квартиру, которую планируют обустраивать.
Не исключается, что Дерябина вернется на «Дом-2», если расстанется с гражданским супругом. Также это возможно в случае присутствия на проекте старого состава участников.
Недавно Дерябина пообщалась с продюсерами телешоу, которым рассказала о планах и жизни за пределами периметра. На вопрос о возвращении на «Дом-2» девушка ответила: «Возможно». Многие посчитали это странным, поскольку Дерябина нашла возлюбленного и совсем недавно обнародовала снимки в свадебном наряде. Также молодые люди приобрели квартиру, которую планируют обустраивать.
Не исключается, что Дерябина вернется на «Дом-2», если расстанется с гражданским супругом. Также это возможно в случае присутствия на проекте старого состава участников.
Автор: Валерия Орлова