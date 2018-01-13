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Nissan объявила о начале комплектации машин высокоскоростными автономными средствами связи
Японская автомобильная компания Nissan объявила о намерении начать комплектацию машин высокоскоростными автономными средствами связи. Благодаря этому транспортные средства смогут передавать друг другу важную информацию.

Nissan объявила о начале комплектации машин высокоскоростными автономными средствами связи


Уже скоро несколько автомобилей Nissan LEAF укомплектуют высокоскоростными модулями связи пятого поколения. Данная технология позволит машинам поддерживать постоянную связь между собой, обмениваясь всей самой необходимой информацией. Очень большие объёмы позволят электронным блокам учитывать множество факторов, таких как пробки в различных районах города, состояние дорожного покрытия в связи с погодными условиями и соблюдения дистанции между двумя движущимися авто.

Японская марка станет первой в своей стране, приступившей к реализации данного перспективного проекта. Обеспечивать беспроводную связь, а также техническую поддержку станет мобильный оператор NTT Docomo. Накопленные данные и опыт позволят концерну захватить лидерство в этой важной автомобильной отрасли. Высокоскоростная связь является не только инструментом, способным значительно повысить безопасность дорожного движения, но также и основой для автономного транспорта. Уже скоро людям не понадобится постоянно управлять своими машинами, за них это сможет сделать компьютер. На данный момент очень многие ведут разработки в этой области, но Nissan первой начинает настоящие дорожные испытания сразу с несколькими транспортными средствами.

Ранее сообщалось, что General Motors показал салон беспилотника без руля и педалей.
Автор: Валерий Селезнев
Сегодня, 05:00
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