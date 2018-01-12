Курс гривны побил исторический антирекорд
Сегодня, 12 января, курс гривны побил свой собственный антирекорд. Так, 10 российских рублей можно приобрести за 4,99 гривны. По отношению к евро украинская валюта упала на 21 копейку.
В 1998 году курс варьировался в пределах три рубля за одну гривну. Национальная валюта Украины сильно обвалилась в 2014 года, когда на территории страны началась так называемая АТО. В начале 2015 года показатели близко подходили к отметке 2 рубля за один рубль.
Гривна может установить антирекорд по отношению и к доллару. Сейчас единица американской валюты обойдется в 28,44 гривен. В феврале 2015 года показатель равнялся 30,01 гривны.
Согласно прогнозам экспертов, в конце января 1 доллар на территории Украины можно будет приобрести за более чем 30 гривен. Однако весной украинская валюта должна стабилизироваться.
В 1998 году курс варьировался в пределах три рубля за одну гривну. Национальная валюта Украины сильно обвалилась в 2014 года, когда на территории страны началась так называемая АТО. В начале 2015 года показатели близко подходили к отметке 2 рубля за один рубль.
Гривна может установить антирекорд по отношению и к доллару. Сейчас единица американской валюты обойдется в 28,44 гривен. В феврале 2015 года показатель равнялся 30,01 гривны.
Согласно прогнозам экспертов, в конце января 1 доллар на территории Украины можно будет приобрести за более чем 30 гривен. Однако весной украинская валюта должна стабилизироваться.
Автор: Валерия Орлова