Простывшая Алла Пугачева для "Новогоднего огонька" пела на крыше в морозную погоду
Алла Пугачева, будучи простывшей, ради «Новогоднего огонька» пела в морозную погоду на открытой площадке. Об этом стало известно от Юрия Аксюты, продюсера Первого канала.
По его информации, Алла Борисовна не жалеет себя ради работы. Тогда, когда нужно было снимать кадры для новогодней передачи, она чувствовала себя плохо, но от работы не отказалась и сделала все на 100%. К тому же, отметил Аксюта, Примадонна и после съемок активно участвовала в монтаже буквально каждого эпизода и в итоге осталась довольна.
Стоит сказать, что для Примадонны Новый год начался по-особенному и сложно. Сразу же после выхода песни «Я летала» на Пугачеву обрушился шквал критики и обвинения в плагиате.
По его информации, Алла Борисовна не жалеет себя ради работы. Тогда, когда нужно было снимать кадры для новогодней передачи, она чувствовала себя плохо, но от работы не отказалась и сделала все на 100%. К тому же, отметил Аксюта, Примадонна и после съемок активно участвовала в монтаже буквально каждого эпизода и в итоге осталась довольна.
Стоит сказать, что для Примадонны Новый год начался по-особенному и сложно. Сразу же после выхода песни «Я летала» на Пугачеву обрушился шквал критики и обвинения в плагиате.
Автор: Вера Антонова