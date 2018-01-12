Звезду-трансгендера из реалити-шоу «Большой брат» нашли мёртвой
Ребекку Шелтон, звезду-трансгендера из передачи «Большой брат», обнаружили мертвой. Об этом сообщили зарубежные медиа.
Тело участницы популярной на ТВ передачи обнаружили в ночь на 10 января. Шелтон было всего 32 года. Причины инцидента пока что не раскрываются.
Впервые о Ребекке Шелтон узнали в 2009 году. Она появилась на ТВ в качестве Родриго. Незадолго до смерти, Ребекка рассказывала о том, что ее жизнь очень сложная и много времени она потратила на то, чтобы побороть серьезную депрессию.
Тело участницы популярной на ТВ передачи обнаружили в ночь на 10 января. Шелтон было всего 32 года. Причины инцидента пока что не раскрываются.
Впервые о Ребекке Шелтон узнали в 2009 году. Она появилась на ТВ в качестве Родриго. Незадолго до смерти, Ребекка рассказывала о том, что ее жизнь очень сложная и много времени она потратила на то, чтобы побороть серьезную депрессию.
Автор: Вера Антонова