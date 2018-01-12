СМИ: Беременная жена Дмитрия Тарасова пришла на плановое УЗИ под именем Ольга
СМИ пишут, что Анастасия Костенко, жена Дмитрия Тарасова, находится в интересном положении. Появилась информация о том, что в пятницу девушка приехала в одну из столичных клиник на осмотр и зарегистрировалась под именем Ольга, пишет Super.
В Сети появились первые фото и видео спутницы Дмитрия Тарасова. Буквально три дня назад они официально стали мужем и женой, и модель уже ходит на осмотр к гинекологу, хотя животика по-прежнему не видно.
Впрочем, молодожены до сих пор тщательно скрывают все личные дела, и беременность Анастасии в том числе, хотя и не опровергают эту информацию. Их свадебное торжество прошло в тихом семейном кругу без пышных банкетов и 3-слойного платья невесты.
В Сети появились первые фото и видео спутницы Дмитрия Тарасова. Буквально три дня назад они официально стали мужем и женой, и модель уже ходит на осмотр к гинекологу, хотя животика по-прежнему не видно.
Впрочем, молодожены до сих пор тщательно скрывают все личные дела, и беременность Анастасии в том числе, хотя и не опровергают эту информацию. Их свадебное торжество прошло в тихом семейном кругу без пышных банкетов и 3-слойного платья невесты.
Автор: Вера Антонова