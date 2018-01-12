Алан Бадоев опубликовал в Instagram снимок без бороды
Режиссёр Алан Бадоев опубликовал на своей официальной странице в Instagram новый снимок. На нём он смотрится значительно моложе, так как его запечатлели без бороды.
Известный клипмейкер Алан Бадоев редко радует своих подписчиков новыми эксклюзивными фотографиями в Сети. Обычно его фанаты могут посмотреть лишь отдельные кадры с очередных съёмок, или же какие-то красивые снимки природы, но в последнее время режиссёр начал баловать своих поклонников намного чаще и даже выставлять фотографии из личного архива. Так было, когда на его странице появилось фото из школьных времён.
Недавно же Алан Бадоев порадовал публику необычным изображением. Знаменитый режиссёр клипов побрил породу и благодаря этому стал выглядеть значительно моложе. Не все даже поняли, за счёт чего удалось добиться такого эффекта, оказалось, что всё дело в растительности на лице. В качестве комментариев к данному посту, хозяин аккаунта написал о счастье и собственном мире, состоящем лишь из любимых людей. Почитатели таланта мастера съёмочной площадки высоко оценили данные откровения, поставив немало одобрительных лайков и комментариев с комплиментами автору.
Ранее сообщалось, что сын Алана Бадоева Борис решил пойти по стопам отца.
Известный клипмейкер Алан Бадоев редко радует своих подписчиков новыми эксклюзивными фотографиями в Сети. Обычно его фанаты могут посмотреть лишь отдельные кадры с очередных съёмок, или же какие-то красивые снимки природы, но в последнее время режиссёр начал баловать своих поклонников намного чаще и даже выставлять фотографии из личного архива. Так было, когда на его странице появилось фото из школьных времён.
Недавно же Алан Бадоев порадовал публику необычным изображением. Знаменитый режиссёр клипов побрил породу и благодаря этому стал выглядеть значительно моложе. Не все даже поняли, за счёт чего удалось добиться такого эффекта, оказалось, что всё дело в растительности на лице. В качестве комментариев к данному посту, хозяин аккаунта написал о счастье и собственном мире, состоящем лишь из любимых людей. Почитатели таланта мастера съёмочной площадки высоко оценили данные откровения, поставив немало одобрительных лайков и комментариев с комплиментами автору.
Ранее сообщалось, что сын Алана Бадоева Борис решил пойти по стопам отца.
Автор: Валерий Селезнев