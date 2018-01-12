Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018
exclusive / Шоу-бизнес

Алан Бадоев опубликовал в Instagram снимок без бороды
Режиссёр Алан Бадоев опубликовал на своей официальной странице в Instagram новый снимок. На нём он смотрится значительно моложе, так как его запечатлели без бороды.

Алан Бадоев опубликовал в Instagram снимок без бороды


Известный клипмейкер Алан Бадоев редко радует своих подписчиков новыми эксклюзивными фотографиями в Сети. Обычно его фанаты могут посмотреть лишь отдельные кадры с очередных съёмок, или же какие-то красивые снимки природы, но в последнее время режиссёр начал баловать своих поклонников намного чаще и даже выставлять фотографии из личного архива. Так было, когда на его странице появилось фото из школьных времён.

Недавно же Алан Бадоев порадовал публику необычным изображением. Знаменитый режиссёр клипов побрил породу и благодаря этому стал выглядеть значительно моложе. Не все даже поняли, за счёт чего удалось добиться такого эффекта, оказалось, что всё дело в растительности на лице. В качестве комментариев к данному посту, хозяин аккаунта написал о счастье и собственном мире, состоящем лишь из любимых людей. Почитатели таланта мастера съёмочной площадки высоко оценили данные откровения, поставив немало одобрительных лайков и комментариев с комплиментами автору.

Ранее сообщалось, что сын Алана Бадоева Борис решил пойти по стопам отца.
Автор: Валерий Селезнев
Вчера, 17:33
Читайте также
Загрузка...
Состояние здоровья Олега Табакова снова ухудшилось
Порошенко решил установить подлинность личностей
В Одессе из-за отсутствия средств на оплату
В Калуге в магазине перестали бесплатно раздавать
В Сети появилось видео жонглирования Овечкиным
МВД: В Белгородскую область не приезжал
Курс гривны побил исторический антирекорд
В Москве прошла первая в 2018-м году лекция Школы
Жириновский предложил депутатам из Госдумы дать
В штабе Владимира Путина собрали 408 тысяч
Мужчина из Благовещенска набил на руке портрет
Диана Шурыгина недовольна освобождением Сергея
Добавление комментария
Последние новости
13.01, 02:00 Компания Ford представила электрический скутер Ojo
13.01, 01:30 В РФ вторую часть «Дэдпула» рекламируют при помощи
13.01, 01:00 Microsoft защитит переписку пользователей в Skype
13.01, 00:30 Ученые при помощи лазера смогли наблюдать за
12.01, 23:59 Фишку iPhone X использовали для создания компьютерной
12.01, 23:42 Беременная Рапунцель из «Дома-2» выложила фото в нижнем
12.01, 23:20 Звезда "Папиных дочек" Екатерина Старшова заявила в
12.01, 23:00 Nokia 8 разочаровал своей камерой
12.01, 22:40 Борис Корчевников помог Наталье Фриске в сборе средств
12.01, 22:20 Grab и Hyundai подписали соглашение о сотрудничестве
12.01, 22:00 Состояние здоровья Олега Табакова снова ухудшилось
12.01, 21:40 Обновление для iPhone снижает производительность
12.01, 21:31 Порошенко решил установить подлинность личностей
12.01, 21:20 Ученые: Сидячий образ жизни приводит к образованию
12.01, 21:00 Шурыгина прилюдно накричала на мужа
12.01, 20:51 Жена и дочка Дэвида Боуи сделали памятные татуировки
12.01, 20:41 В Москве набитый гранатами автомобиль попал в аварию
12.01, 20:34 Канал HBO опубликовал первый тизер экранизации «451
12.01, 20:25 "Дом-2": Тата Абрамсон похвасталась дорогим авто
12.01, 20:17 Джоан Роулинг поддержала флешмоб #BlackHogwarts
Новости партнеров