В Ирландии и Великобритании в прокат выходит фильм «Притяжение»
Картина известного российского режиссера Фёдора Бондарчука «Притяжении» появится в прокате Ирландии и Великобритании. Фильм начнут показывать 18 декабря в IMAX 3D.
Для Великобритании это событие является беспрецедентным, поскольку никогда фильм, переведенный на иностранный язык, не транслировался на большом количестве экранов IMAX. Аудитория сможет увидеть «Притяжение» на русском языке, но с английскими субтитрами.
В качестве дистрибьютора киноленты в Великобритании и Ирландии выступает компания Bill Mendelez Productions. Она была создана известным аниматором Биллом Менделезом в Лос-Анджелесе. Фильм Бондарчука станет первым русскоязычным релизом для компании.
«Притяжение» является первой в современной истории российского кинематографа картиной о вторжении представителей инопланетного разума. Кинолента повествует о том, как изменится жизнь землян после падения в один из районов Москвы неопознанного объекта.
Для Великобритании это событие является беспрецедентным, поскольку никогда фильм, переведенный на иностранный язык, не транслировался на большом количестве экранов IMAX. Аудитория сможет увидеть «Притяжение» на русском языке, но с английскими субтитрами.
В качестве дистрибьютора киноленты в Великобритании и Ирландии выступает компания Bill Mendelez Productions. Она была создана известным аниматором Биллом Менделезом в Лос-Анджелесе. Фильм Бондарчука станет первым русскоязычным релизом для компании.
«Притяжение» является первой в современной истории российского кинематографа картиной о вторжении представителей инопланетного разума. Кинолента повествует о том, как изменится жизнь землян после падения в один из районов Москвы неопознанного объекта.
Автор: Валерия Орлова