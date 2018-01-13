Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018
exclusive / Кино

В Ирландии и Великобритании в прокат выходит фильм «Притяжение»
Картина известного российского режиссера Фёдора Бондарчука «Притяжении» появится в прокате Ирландии и Великобритании. Фильм начнут показывать 18 декабря в IMAX 3D.

В Ирландии и Великобритании в прокат выходит фильм «Притяжение»


Для Великобритании это событие является беспрецедентным, поскольку никогда фильм, переведенный на иностранный язык, не транслировался на большом количестве экранов IMAX. Аудитория сможет увидеть «Притяжение» на русском языке, но с английскими субтитрами.

В качестве дистрибьютора киноленты в Великобритании и Ирландии выступает компания Bill Mendelez Productions. Она была создана известным аниматором Биллом Менделезом в Лос-Анджелесе. Фильм Бондарчука станет первым русскоязычным релизом для компании.

«Притяжение» является первой в современной истории российского кинематографа картиной о вторжении представителей инопланетного разума. Кинолента повествует о том, как изменится жизнь землян после падения в один из районов Москвы неопознанного объекта.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 04:30
Читайте также
Загрузка...
Захарова из МИД РФ опубликовала фото «солдат
Метеобюро: В Москве ночь на 13 января стала самой
Депутат ВР Максим Микитась подал заявку на
ООН посчитала Дональда Трампа расистом
В Барбадосе Рианна похоронила брата
Состояние здоровья Олега Табакова снова ухудшилось
Порошенко решил установить подлинность личностей
В Одессе из-за отсутствия средств на оплату
В Калуге в магазине перестали бесплатно раздавать
В Сети появилось видео жонглирования Овечкиным
МВД: В Белгородскую область не приезжал
Курс гривны побил исторический антирекорд
Добавление комментария
Последние новости
13.01, 14:20 В Италии над морем взорвался НЛО
13.01, 14:17 Андрей Гайдулян показал фото в туалете с отдыха в США
13.01, 14:10 Экс-участник шоу "Дом-2" Илья Яббаров собрался в
13.01, 14:05 Тело российского моряка найдено в отеле Пусана
13.01, 14:00 Уфологи: 14 января инопланетяне захватят Землю
13.01, 13:47 Максим Галкин поделился видео своих тренировок
13.01, 13:41 Под Воронежем произошло тройное ДТП с участием
13.01, 13:34 Спасатели Москвы вытащили из воды двух подростков
13.01, 13:30 Ольга Бузова и Тимур Батрудинов вместе отдыхают в
13.01, 13:18 СМИ: Житель Ростова на-Дону испугался за свою семью и
13.01, 13:17 В Бразилии артистка в образе Клеопатры едва не сгорела
13.01, 13:09 Ольга Бузова показала видео своего танца в Таиланде
13.01, 13:00 В Петербурге в аварии при попытке скрыться от полиции
13.01, 12:52 Захарова из МИД РФ опубликовала фото «солдат
13.01, 12:48 «Газпром» до 2021 года хочет начать добывать изотоп
13.01, 12:39 В Сети появились первые концепты Smartwatch Bezels от
13.01, 12:39 Ученые: Крепкий чай разрушает кости и зубы
13.01, 12:31 В Барнауле пассажир выпал из отъезжающего автобуса
13.01, 12:18 Викторию Боню застали за свиданием с известным
13.01, 12:12 В Оренбургской области разыскивается пропавшая мать с
Новости партнеров