В Москве прошла первая в 2018-м году лекция Школы будущего директора
В столице РФ на базе МИОО работает Школа будущего директора, которая занимается подготовкой кадров для управления образовательными учреждениями Москвы. Она функционирует под патронажем местного Департамента образования. В МЦКО прошла первая лекция-тренинг в 2018-м году, посвященная применению Рейтинга школ Департамента образования. Ее участниками стало более трех сотен студентов Школы. Об этом сообщает «Правда.ру».
В рамках лекции директор МЦНМО Иван Ященко провел онлайн-тестирование участников на тему лекции. Он подчеркнул, что Рейтинг стимулирует решать все позитивные задачи, которые только можно поставить в интересах обозначенных субъектов: страна, город, семья. В то же время, негативные действия, которые не соответствуют задачам заказчиков, не должны приводить к увеличению Рейтинга. По сути, каждому ребенку по силам повысить рейтинг школы, но ни один из детей не может его снизить. Лектор подчеркнул, что одна из основных задач Рейтинга — способствование тому, чтобы педагоги и родители сообща проблемы учеников с плохой успеваемостью. В завершении тренинга аудитория вторично прошла онлайн-тестирование, и его результаты были гораздо лучше.
В рамках своего участия в тренинге лидер столичного Департамента образования Исаак Калина предложил аудитории пройти онлайн-тестирование и одним глаголом ответить на вопрос: «Чему я сегодня научился?». В результате получилось 108 вариантов ответа. Как отметил управленец, необходимо гнать прочь привычку заставлять детей соответствовать процессу. Нужно наоборот способствовать тому, чтобы они спрашивали сами себя в конце каждого урока, чем они сегодня научились. Сам же Исаак Калина, по его словам, научился сегодня ценить каждого человека. Тем и хорош действующий в школе рейтинг, ведь он ценит каждого ее ученика.
В рамках лекции директор МЦНМО Иван Ященко провел онлайн-тестирование участников на тему лекции. Он подчеркнул, что Рейтинг стимулирует решать все позитивные задачи, которые только можно поставить в интересах обозначенных субъектов: страна, город, семья. В то же время, негативные действия, которые не соответствуют задачам заказчиков, не должны приводить к увеличению Рейтинга. По сути, каждому ребенку по силам повысить рейтинг школы, но ни один из детей не может его снизить. Лектор подчеркнул, что одна из основных задач Рейтинга — способствование тому, чтобы педагоги и родители сообща проблемы учеников с плохой успеваемостью. В завершении тренинга аудитория вторично прошла онлайн-тестирование, и его результаты были гораздо лучше.
В рамках своего участия в тренинге лидер столичного Департамента образования Исаак Калина предложил аудитории пройти онлайн-тестирование и одним глаголом ответить на вопрос: «Чему я сегодня научился?». В результате получилось 108 вариантов ответа. Как отметил управленец, необходимо гнать прочь привычку заставлять детей соответствовать процессу. Нужно наоборот способствовать тому, чтобы они спрашивали сами себя в конце каждого урока, чем они сегодня научились. Сам же Исаак Калина, по его словам, научился сегодня ценить каждого человека. Тем и хорош действующий в школе рейтинг, ведь он ценит каждого ее ученика.
Автор: Роман