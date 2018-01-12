Ученые разработали умный фонарь способный раздавать интернет и следить за людьми
Новая разработка Wi-Fiber - светодиодный уличный фонарь, который идеально подходит для концепции умного города. Новый прибор предупреждает об опасности, раздает Wi-Fi интернет, следит за проходящими мимо и ведет запись разговоров.
Фонарь оснащен светодиодными светильниками, которые имеют способность менять цвет. Это будет полезно, например, для того, чтоб сообщить окружающим об опасности, достаточно зажечь красный свет. На фонаре также планируется установить видеонаблюдение и даже звукозапись.
Также предполагается, что полученные снимки можно будет архивировать и пользоваться розыском определенных личностей. Дополнительными функциями станут детекторы огнестрельного оружия и анализаторы чистоты воздуха. Также фонари возьмут на себя роль Wi-Fi роутеров, что значительно разгрузит работу сотовых вышек.
Фонарь оснащен светодиодными светильниками, которые имеют способность менять цвет. Это будет полезно, например, для того, чтоб сообщить окружающим об опасности, достаточно зажечь красный свет. На фонаре также планируется установить видеонаблюдение и даже звукозапись.
Также предполагается, что полученные снимки можно будет архивировать и пользоваться розыском определенных личностей. Дополнительными функциями станут детекторы огнестрельного оружия и анализаторы чистоты воздуха. Также фонари возьмут на себя роль Wi-Fi роутеров, что значительно разгрузит работу сотовых вышек.
Автор: Страхова Дарья