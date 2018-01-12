Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018
exclusive / Технологии

Ученые разработали умный фонарь способный раздавать интернет и следить за людьми
Новая разработка Wi-Fiber - светодиодный уличный фонарь, который идеально подходит для концепции умного города. Новый прибор предупреждает об опасности, раздает Wi-Fi интернет, следит за проходящими мимо и ведет запись разговоров.

Ученые разработали умный фонарь способный раздавать интернет и следить за людьми


Фонарь оснащен светодиодными светильниками, которые имеют способность менять цвет. Это будет полезно, например, для того, чтоб сообщить окружающим об опасности, достаточно зажечь красный свет. На фонаре также планируется установить видеонаблюдение и даже звукозапись.

Также предполагается, что полученные снимки можно будет архивировать и пользоваться розыском определенных личностей. Дополнительными функциями станут детекторы огнестрельного оружия и анализаторы чистоты воздуха. Также фонари возьмут на себя роль Wi-Fi роутеров, что значительно разгрузит работу сотовых вышек.
Автор: Страхова Дарья
Вчера, 17:25
Читайте также
Загрузка...
Состояние здоровья Олега Табакова снова ухудшилось
Порошенко решил установить подлинность личностей
В Одессе из-за отсутствия средств на оплату
В Калуге в магазине перестали бесплатно раздавать
В Сети появилось видео жонглирования Овечкиным
МВД: В Белгородскую область не приезжал
Курс гривны побил исторический антирекорд
В Москве прошла первая в 2018-м году лекция Школы
Жириновский предложил депутатам из Госдумы дать
В штабе Владимира Путина собрали 408 тысяч
Мужчина из Благовещенска набил на руке портрет
Диана Шурыгина недовольна освобождением Сергея
Добавление комментария
Последние новости
13.01, 02:00 Компания Ford представила электрический скутер Ojo
13.01, 01:30 В РФ вторую часть «Дэдпула» рекламируют при помощи
13.01, 01:00 Microsoft защитит переписку пользователей в Skype
13.01, 00:30 Ученые при помощи лазера смогли наблюдать за
12.01, 23:59 Фишку iPhone X использовали для создания компьютерной
12.01, 23:42 Беременная Рапунцель из «Дома-2» выложила фото в нижнем
12.01, 23:20 Звезда "Папиных дочек" Екатерина Старшова заявила в
12.01, 23:00 Nokia 8 разочаровал своей камерой
12.01, 22:40 Борис Корчевников помог Наталье Фриске в сборе средств
12.01, 22:20 Grab и Hyundai подписали соглашение о сотрудничестве
12.01, 22:00 Состояние здоровья Олега Табакова снова ухудшилось
12.01, 21:40 Обновление для iPhone снижает производительность
12.01, 21:31 Порошенко решил установить подлинность личностей
12.01, 21:20 Ученые: Сидячий образ жизни приводит к образованию
12.01, 21:00 Шурыгина прилюдно накричала на мужа
12.01, 20:51 Жена и дочка Дэвида Боуи сделали памятные татуировки
12.01, 20:41 В Москве набитый гранатами автомобиль попал в аварию
12.01, 20:34 Канал HBO опубликовал первый тизер экранизации «451
12.01, 20:25 "Дом-2": Тата Абрамсон похвасталась дорогим авто
12.01, 20:17 Джоан Роулинг поддержала флешмоб #BlackHogwarts
Новости партнеров