"Дом-2": Тата Абрамсон похвасталась дорогим авто
Тата Абрамсон, звезда «Дома-2», похвасталась дорогим авто. Фотографию она выложила в Интернет.
Ранее в СМИ не раз появлялась информация о том, что все воспитанники телестройки зарабатывают баснословные деньги, но теперь этому есть доказательство. Абрамсон опубликовала в своем микроблоге фото дорогого элитного Mercedes-Benz. Девушка на снимке находилась за рулем.
Поклонники и недоброжелатели сразу же обрушились на Абрамсон с критикой, чтобы та не хвалилась такими вещами и специально не злила фолловеров большим достатком. Тем временем участница телестройки продолжает показывать дорогие покупки и не реагировать на негатив в соцсетях.
Ранее в СМИ не раз появлялась информация о том, что все воспитанники телестройки зарабатывают баснословные деньги, но теперь этому есть доказательство. Абрамсон опубликовала в своем микроблоге фото дорогого элитного Mercedes-Benz. Девушка на снимке находилась за рулем.
Поклонники и недоброжелатели сразу же обрушились на Абрамсон с критикой, чтобы та не хвалилась такими вещами и специально не злила фолловеров большим достатком. Тем временем участница телестройки продолжает показывать дорогие покупки и не реагировать на негатив в соцсетях.
Автор: Вера Антонова