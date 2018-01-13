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Дочери актрисы Анны Самохиной сильно не хватает мамы
Гостем программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» стала дочь знаменитой актрисы Анны Самохиной. Она призналась, что ей сильно не хватает мамы, которая скончалась больше семи лет тому назад.

Дочери актрисы Анны Самохиной сильно не хватает мамы


Первым мужем Самохиной стал ее сокурсник, вместе пара прожила 15 лет. В браке появилась на свет дочь Александра. По ее словам, именно мама выступила инициатором разрыва с отцом. Дочь Александра даже не замечала того, что в семье наступил разлад, после развода девочка решила жить с папой, тогда она не понимала, что делает матери очень больно.

Обратно к Анне Самохиной Саша переехала, когда та вышла замуж во второй раз, поскольку отец решился сочетать себя браком с женщиной с двумя детьми и к тому же плохо зарабатывал. В конце 2009 года появилась информация, что актриса больна раком желудка. По словам дочери Александры, ее мать прошла этот путь красиво и достойно.

Ребенок и сестра были рядом с Анной Самохиной во время борьбы с онкозаболеванием. Тогда актриса назвала их самыми близкими людьми в жизни. Перед смертью Самохина попрощалась с друзьями и даже бывшими мужьями. Дочь призналась, что маме было очень трудно уходить из жизни.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 05:30
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