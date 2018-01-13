В Барбадосе Рианна похоронила брата
Певица Рианна в белом платье и белых солнцезащитных очках 9 января провожала в последний путь своего 21-летнего кузена. Траурная церемония состоялась на Барбадосе, где две недели назад неизвестный напал на двоюродного брата поп-звезды и нанес ему смертельные огнестрельные ранения.
Рианна возложила на могилу кузена венок, выполненный в форме сердца. Рождество певица праздновала в семейном кругу и не могла себе представить, что видит своего двоюродного брата в последний раз. Две недели назад юноша ранним утром прогуливался по улицам столицы Барбадоса Бриджтауна, внезапно к нему подошел неизвестный человек и несколько раз выстрелил в парня. Пострадавшего отвезли в больницу, но врачи оказались бессильны. От полученных огнестрельных ран кузен Рианны скончался. До сих пор полиция не установила личность нападавшего и мотивы совершенного преступления.
Траурная церемония прошла 9 января в Барбадосе, Рианна появилась на ней в белом платье и белых солнцезащитных очках, несмотря на которые присутствующие заметили, что певица плакала, прощаясь с братом. В своем Instagram Рианна выложила фото с кузеном, со скорбным комментарием, который содержит слова: "Выражаю соболезнование семье и скорбим о потере. Покойся с миром, кузен. Не могу поверить, что буквально вчера я обнимала тебя, чувствуя тепло твоего тела. Берегите своих любимых и дорогих сердцу людей."
Рианна возложила на могилу кузена венок, выполненный в форме сердца. Рождество певица праздновала в семейном кругу и не могла себе представить, что видит своего двоюродного брата в последний раз. Две недели назад юноша ранним утром прогуливался по улицам столицы Барбадоса Бриджтауна, внезапно к нему подошел неизвестный человек и несколько раз выстрелил в парня. Пострадавшего отвезли в больницу, но врачи оказались бессильны. От полученных огнестрельных ран кузен Рианны скончался. До сих пор полиция не установила личность нападавшего и мотивы совершенного преступления.
Траурная церемония прошла 9 января в Барбадосе, Рианна появилась на ней в белом платье и белых солнцезащитных очках, несмотря на которые присутствующие заметили, что певица плакала, прощаясь с братом. В своем Instagram Рианна выложила фото с кузеном, со скорбным комментарием, который содержит слова: "Выражаю соболезнование семье и скорбим о потере. Покойся с миром, кузен. Не могу поверить, что буквально вчера я обнимала тебя, чувствуя тепло твоего тела. Берегите своих любимых и дорогих сердцу людей."
Автор: Артемов Сергей