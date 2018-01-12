Авария между грузовиком и маршруткой в Санкт-Петербурге привела к травмированию 12 человек
В Санкт-Петербурге произошла авария с участием маршрутного такси марки ПАЗ, а также грузовиком производства Mercedes-Benz. Как сообщает дорожная полиция Северной столицы, в инциденте пострадали 12 человек.
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В настоящий момент эксперты разбираются в деталях происшествия, пытаясь выяснить, что послужило причиной столкновения пассажирского и грузового транспорта, а также выясняют степень вины обоих водителей. Как сообщается, инцидент произошёл на пересечении Софийской улицы с Колпинским шоссе.
Удар маршрутного такси в грузовик Mercedes-Benz, транспортирующий прицеп, оказался достаточно сильным. Прибывшим медикам пришлось госпитализировать 12 пассажиров. Кроме того уже имеется информация, что трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Помимо людей совершавших поездку в общественном транспорте, в числе пострадавших и водитель ПАЗа.
http://actualnews.org/uploads/skoraya2.jpg
В настоящий момент эксперты разбираются в деталях происшествия, пытаясь выяснить, что послужило причиной столкновения пассажирского и грузового транспорта, а также выясняют степень вины обоих водителей. Как сообщается, инцидент произошёл на пересечении Софийской улицы с Колпинским шоссе.
Удар маршрутного такси в грузовик Mercedes-Benz, транспортирующий прицеп, оказался достаточно сильным. Прибывшим медикам пришлось госпитализировать 12 пассажиров. Кроме того уже имеется информация, что трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Помимо людей совершавших поездку в общественном транспорте, в числе пострадавших и водитель ПАЗа.
Автор: Валерий Селезнев