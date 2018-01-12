Шурыгина прилюдно накричала на мужа
Звезда шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина прилюдно накричала на мужа. Ссора в молодой семье произошла во время записи интервью о вышедшем из тюрьмы Сергее Семёнове.
На встречу с журналистами Шурыгина пришла с мужем. Оператор «Первого канала» долго поправлял свет и даже сам прицепил на одежду супруги микрофон. Через весь зал Шурыгина крикнула Шлянину: «Андрей, мне нужен чай с лимоном», после чего объяснила, что болит горло.
Что касается досрочного освобождения Сергея Семёнова, то его она считает несправедливым. Также звезда телешоу добавила, что он является злым человеком. По мнению Шурыгиной, к насильникам нельзя применять мягкие наказания.
Когда звезда YouTube стала эмоционально высказываться по поводу Семёнова, к ней подошел супруг и что-то долго шептал ей на ухо. При журналистах Шурыгина попросила его отстать, поскольку она сама знает, что ей нужно говорить. После этого она усадила Сергея Шлянина на стул и с улыбкой заставила давать интервью. Поклонники обвинили Шурыгину в несдержанности и пожалели ее мужа.
На встречу с журналистами Шурыгина пришла с мужем. Оператор «Первого канала» долго поправлял свет и даже сам прицепил на одежду супруги микрофон. Через весь зал Шурыгина крикнула Шлянину: «Андрей, мне нужен чай с лимоном», после чего объяснила, что болит горло.
Что касается досрочного освобождения Сергея Семёнова, то его она считает несправедливым. Также звезда телешоу добавила, что он является злым человеком. По мнению Шурыгиной, к насильникам нельзя применять мягкие наказания.
Когда звезда YouTube стала эмоционально высказываться по поводу Семёнова, к ней подошел супруг и что-то долго шептал ей на ухо. При журналистах Шурыгина попросила его отстать, поскольку она сама знает, что ей нужно говорить. После этого она усадила Сергея Шлянина на стул и с улыбкой заставила давать интервью. Поклонники обвинили Шурыгину в несдержанности и пожалели ее мужа.
Автор: Валерия Орлова