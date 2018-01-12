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Водителя признали виновным в ДТП в Москве с въехавшим в подземный переход автобусом
Следком продолжает разбираться в обстоятельствах ДТП, случившегося 25 декабря прошлого года в Москве, когда автобус въехал в подземный переход. Водителя транспорта назвали виновным в трагедии. Ему уже предъявлены обвинения.

Водителя признали виновным в ДТП в Москве с въехавшим в подземный переход автобусом

За все время проведенные следственные действия показали, что автобус был полностью исправен, но технические экспертизы еще продолжаются. Светлана Петренко, представитель Следкома, отмечает, что сейчас все свидетели ДТП опрашиваются, прорабатываются несколько версий произошедшего.

Тем временем следствие уже обратилось в суд с ходатайством об аресте водителя автобуса.

Напомним, трагедия случилась в обеденное время на Кутузовском проспекте в Москве 25 декабря. Въехавший в переход автобус протаранил толпу. В результате четверо погибли, 10 человек получили серьезные травмы. Сам водитель также попал в больницу, но 5 января был выписан.
Автор: Вера Антонова
Вчера, 17:48
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