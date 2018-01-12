Джоан Роулинг поддержала флешмоб #BlackHogwarts посвящённый "Гарри Поттеру"
Писательница Джоан Роулинг поддержала набирающий популярность флешмоб #BlackHogwarts. Он посвящён е "Гарри Поттеру", а вместо привычных персонажей в нём принимают участие лишь темнокожие люди.
В Сети всё больше набирает популярность флешмоб #BlackHogwarts. Главным условием участия в нём является подборка видеоматериала, где снимаются исключительно темнокожие люди. Целью данного мероприятия является возможность пошутить над оригинальным фильмом и произведением, ведь все актёры в нём должны быть обязательно афроамериканцами.
На своей официальной странице Джоан Роулинг уже поддержала юмористические начинания обитателей Сети и сделала репост хэштега, указав, что обожает данный формат. Многие люди просто подбирают видео из YouTube, но есть и пытающиеся снимать оригинальные ролики лично. Впрочем, строгих правил нет, и потому любой может проявить фантазию и адаптировать видеоролик и фотографию под события книги в юмористическом ключе.
В Сети всё больше набирает популярность флешмоб #BlackHogwarts. Главным условием участия в нём является подборка видеоматериала, где снимаются исключительно темнокожие люди. Целью данного мероприятия является возможность пошутить над оригинальным фильмом и произведением, ведь все актёры в нём должны быть обязательно афроамериканцами.
На своей официальной странице Джоан Роулинг уже поддержала юмористические начинания обитателей Сети и сделала репост хэштега, указав, что обожает данный формат. Многие люди просто подбирают видео из YouTube, но есть и пытающиеся снимать оригинальные ролики лично. Впрочем, строгих правил нет, и потому любой может проявить фантазию и адаптировать видеоролик и фотографию под события книги в юмористическом ключе.
Автор: Валерий Селезнев