В работе Telegram случился очередной сбой
В работе сервиса Telegram случился очередной сбой. Пользователи пожаловались на проблему, написав об этом в соцсетях.
Отмечается, что задержка отправки сообщений наблюдалась как в мобильной версии Telegram, так и в десктопной. В компании пока что проблему и ее причину не комментируют.
Тем временем ранее в СМИ появилась информация, что на развитие проекта Павел Дуров в прошлом году потратил 70 миллионов долларов. В будущем расходы будут расти.
Отмечается, что задержка отправки сообщений наблюдалась как в мобильной версии Telegram, так и в десктопной. В компании пока что проблему и ее причину не комментируют.
Тем временем ранее в СМИ появилась информация, что на развитие проекта Павел Дуров в прошлом году потратил 70 миллионов долларов. В будущем расходы будут расти.
Автор: Вера Антонова