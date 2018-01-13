В США стартовали продажи Nissan Rogue Sport 2018 за $22,6 тысяч
Измененный японский Nissan Rogue Sport 2018 уже можно приобрести за 22,6 тыс. долларов. В автомобиле произошли незначительные изменения, которые делают вождение комфортным.
Известный кроссовер Nissan Rogue Sport 2018 уже можно приобрести за 22,6 тыс. долларов США. Это цена переднеприводной машины в базовой комплектации. За желание ездить на полном приводе нужно заплатить больше - 24 тыс. долларов США. Все автомобили линейки Rogue Sport оснащены 4-х цилиндровым двухлитровым бензиновым двигателем на 141 силу с трансмиссией Xtronic CVT. Произошли изменения в дополнительной комплектации автомобилей, теперь вместо SV Premium, пакет SV Technology вмещает подогрев водительского и переднего пассажирского сидений, запуск двигателя на расстоянии, интеллектуальный климат-контроль, подогрев руля, противотуманки и зеркала заднего вида с подогревом.
И по аналогии набор SL Premium заменил набор SL Platinum такими опциями: интеллектуальный круиз-контроль, оповещение о пересечении полосы движения, интеллектуальное нахождение в полосе и автоматический экстренный тормоз при распознании пешеходов.
Известный кроссовер Nissan Rogue Sport 2018 уже можно приобрести за 22,6 тыс. долларов США. Это цена переднеприводной машины в базовой комплектации. За желание ездить на полном приводе нужно заплатить больше - 24 тыс. долларов США. Все автомобили линейки Rogue Sport оснащены 4-х цилиндровым двухлитровым бензиновым двигателем на 141 силу с трансмиссией Xtronic CVT. Произошли изменения в дополнительной комплектации автомобилей, теперь вместо SV Premium, пакет SV Technology вмещает подогрев водительского и переднего пассажирского сидений, запуск двигателя на расстоянии, интеллектуальный климат-контроль, подогрев руля, противотуманки и зеркала заднего вида с подогревом.
И по аналогии набор SL Premium заменил набор SL Platinum такими опциями: интеллектуальный круиз-контроль, оповещение о пересечении полосы движения, интеллектуальное нахождение в полосе и автоматический экстренный тормоз при распознании пешеходов.
Автор: Страхова Дарья