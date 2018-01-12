В Сеть просочились пресс-фото безрамочного HTC U11 EYEs
В Сети появились снимки HTC U11 EYEs. Эксперты говорят, что этот смартфон является упрощенной версией HTC U11+.
HTC U11 EYEs обзавелся 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18 к 9. Тем временем подтвердились слухи о том, что в устройство установлен Snapdragon 652, который по производительности значительно лучше популярного 625. Объем памяти 4 гигабайта и флеш-памяти 64 гигабайт. Имеется также функция управления HTC U11 EYEs при помощи сжатия корпуса. Модель будет продаваться в черном цвете, синем и красном.
О камере пока не поступало никаких сведений. Не исключено, что она будет сдвоенной, как сейчас это модно. Презентация HTC U11 EYEs ожидается через несколько дней. Ценник на новинку стартует с отметки 510 долларов США.
HTC U11 EYEs обзавелся 6-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18 к 9. Тем временем подтвердились слухи о том, что в устройство установлен Snapdragon 652, который по производительности значительно лучше популярного 625. Объем памяти 4 гигабайта и флеш-памяти 64 гигабайт. Имеется также функция управления HTC U11 EYEs при помощи сжатия корпуса. Модель будет продаваться в черном цвете, синем и красном.
О камере пока не поступало никаких сведений. Не исключено, что она будет сдвоенной, как сейчас это модно. Презентация HTC U11 EYEs ожидается через несколько дней. Ценник на новинку стартует с отметки 510 долларов США.
Автор: Вера Антонова