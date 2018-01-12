В Яндексе появился новый раздел с бесплатными фильмами
На главной странице поисковой системы Яндекс появился новый раздел, где пользователи Сети смогут бесплатно смотреть полюбившиеся фильмы и сериалы. "Ла-ла-ленд", "Время первых", "Омерзительная восьмерка" и еще множество кинолент доступны к просмотру.
В сжатые сроки Яндекс планирует создание огромной видеотеки. Уже куплены права на показ нескольких тысяч художественных и анимационных фильмов, а также сериалов. Контент будет наполняться, ориентируясь на спрос посетителей и параллельно будет дополнен классическими произведениями. Также в ближайшем будущем Яндекс запустит платный сервис в виде онлайн-кинотеатра. О планах компании, ссылаясь на слова директора по развитию видеосервисов Яндекс, сообщило агенство Интерфакс.
В сжатые сроки Яндекс планирует создание огромной видеотеки. Уже куплены права на показ нескольких тысяч художественных и анимационных фильмов, а также сериалов. Контент будет наполняться, ориентируясь на спрос посетителей и параллельно будет дополнен классическими произведениями. Также в ближайшем будущем Яндекс запустит платный сервис в виде онлайн-кинотеатра. О планах компании, ссылаясь на слова директора по развитию видеосервисов Яндекс, сообщило агенство Интерфакс.
Автор: Артемов Сергей