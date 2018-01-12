В Омске в жилом доме произошел взрыв
В Омске днем 12 января случился взрыв в жилом здании. Очевидцы сообщают, что в некоторых окнах вылетели стекла, а также треснула несущая стена.
Помимо прочего, пишет Лайф, обрушились несколько балконов. Всех жильцов из-за взрыва экстренно эвакуировали. О пострадавших пока информации не поступало.
Судя по всему, взорвался газ. Информация уточняется.
Помимо прочего, пишет Лайф, обрушились несколько балконов. Всех жильцов из-за взрыва экстренно эвакуировали. О пострадавших пока информации не поступало.
Судя по всему, взорвался газ. Информация уточняется.
Автор: Вера Антонова