В Воронеже ребенок получил перелом пяти позвонков на школьной перемене
Воронежское управление СКР информирует, что учащемуся пятого класса сломали пять позвонков. Это произошло в Бобровском районе в стенах школы.
На данный момент проводится проверка согласно информации в СМИ о травматизме ученика 5-го класса МБОУ «Хреновская СОШ №1» Бобровского района Воронежской области. Во время потасовки со сверстниками мальчик заработал компрессионный перелом 5-ти грудных позвонков.
В Следственном управлении СКР региона заявили, что детали дела расследуются, и будет вынесено соответствующее решение.
На данный момент проводится проверка согласно информации в СМИ о травматизме ученика 5-го класса МБОУ «Хреновская СОШ №1» Бобровского района Воронежской области. Во время потасовки со сверстниками мальчик заработал компрессионный перелом 5-ти грудных позвонков.
В Следственном управлении СКР региона заявили, что детали дела расследуются, и будет вынесено соответствующее решение.
Автор: Страхова Дарья