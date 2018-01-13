ООН посчитала Дональда Трампа расистом
Члены комитета по правам человека ООН назвали Дональда Трампа расистом. На эту мысль их подтолкнула речь американского президента о иммигрантах из Гаити и других африканских государств.
Руперт Колвилл, занимающий должность спикера комитета по правам человека ООН, отвечая на вопросы СМИ, сообщил, что нелестные слова об иммигрантах из уст президента США слышать позорно. «Я не могу сказать о нем ничего другого, кроме «расист», - отметил специалист.
Также Колвилл напомнил присутствующим о том, что ранее Трамп недостаточно четко осуждал расистские действия белых супрематистов в ходе акции в Шарлотсвилле летом 2017. Тогда 1 человек погиб.
Руперт Колвилл, занимающий должность спикера комитета по правам человека ООН, отвечая на вопросы СМИ, сообщил, что нелестные слова об иммигрантах из уст президента США слышать позорно. «Я не могу сказать о нем ничего другого, кроме «расист», - отметил специалист.
Также Колвилл напомнил присутствующим о том, что ранее Трамп недостаточно четко осуждал расистские действия белых супрематистов в ходе акции в Шарлотсвилле летом 2017. Тогда 1 человек погиб.
Автор: Вера Антонова