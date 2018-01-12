В Нижнем Новгороде столкнулись грузовик и поезд
Самосвал Shaanxi, несмотря на красный свет светофора, въехал на железнодорожный переезд, где его протаранил проходящий поезд. Авария случилась 10 января в городе Сарове Нижегородской области.
Нижегородцы, ставшие очевидцами столкновения, выложили в Сеть видео и фото происшествия, которое, к счастью, не привело к человеческим жертвам. Водитель самосвала Shaanxi пытался проскочить железнодорожный переезд, не обращая внимания на запрещающий знак светофора. Машинист поезда, увидев автомобиль на рельсах, попытался экстренно затормозить, однако локомотив протаранил грузовик, шофер которого отделался ушибом головы. На видео видно, что от удара грузовой автомобиль развернуло, кабина сильно деформирована. Очевидцы утверждают, что водитель самосвала остался жив лишь благодаря счастливой случайности.
Нижегородцы, ставшие очевидцами столкновения, выложили в Сеть видео и фото происшествия, которое, к счастью, не привело к человеческим жертвам. Водитель самосвала Shaanxi пытался проскочить железнодорожный переезд, не обращая внимания на запрещающий знак светофора. Машинист поезда, увидев автомобиль на рельсах, попытался экстренно затормозить, однако локомотив протаранил грузовик, шофер которого отделался ушибом головы. На видео видно, что от удара грузовой автомобиль развернуло, кабина сильно деформирована. Очевидцы утверждают, что водитель самосвала остался жив лишь благодаря счастливой случайности.
Автор: Артемов Сергей