В Сети появилось видео жонглирования Овечкиным шайбой во время матча
Профессиональный хоккеист Александр Овечкин в ходе матча чемпионата НХЛ стал жонглировать шайбой. Соответствующее видео появилось на просторах YouTube.
Александр Овечкин является левым крайним нападающим хоккейного клуба Washington Capitals. На опубликованной видеозаписи запечатлён момент 5-й минуты спортивного состязания против Carolina Hurricanes. Шайба Александра Овечкина, выигравшего у нападающего канадского хоккеиста Джеффа Скиннера, подскочила в воздух, и в этот момент российский спортсмен подбил её клюшкой 4 раза.
Итогом данного матча стало поражение Washington Capitals со счётом 1:3.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об обещании Александра Овечкина подарить победителю объявленного им конкурса футболку с надписью Putin Team.
Александр Овечкин является левым крайним нападающим хоккейного клуба Washington Capitals. На опубликованной видеозаписи запечатлён момент 5-й минуты спортивного состязания против Carolina Hurricanes. Шайба Александра Овечкина, выигравшего у нападающего канадского хоккеиста Джеффа Скиннера, подскочила в воздух, и в этот момент российский спортсмен подбил её клюшкой 4 раза.
Итогом данного матча стало поражение Washington Capitals со счётом 1:3.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об обещании Александра Овечкина подарить победителю объявленного им конкурса футболку с надписью Putin Team.
Автор: Воробьева Алина