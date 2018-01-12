Шесть человек пострадали при взрыве в жилом доме в Омске
В Омске при взрыве в жилой многоэтажке пострадали шесть человек. Обновленной информацией об инциденте делятся сотрудники Следкома.
Уточняется, что среди пострадавших четверо- дети. Взрыв случился в здании по улице 5-ая Кордная, 9. На место выехали следователи. Там же полицейские обеспечивают порядок. Всех жителей эвакуировали.
Ранее сообщалось, что из-за вспышки, предположительно, газа, обрушились несколько балконов, и из окон повылетали стекла.
Уточняется, что среди пострадавших четверо- дети. Взрыв случился в здании по улице 5-ая Кордная, 9. На место выехали следователи. Там же полицейские обеспечивают порядок. Всех жителей эвакуировали.
Ранее сообщалось, что из-за вспышки, предположительно, газа, обрушились несколько балконов, и из окон повылетали стекла.
Автор: Вера Антонова