В США учительницу обвинили в расизме из-за оскорблений темнокожего ученика
В США одну учительницу обвинили в расизме. Причиной тому послужили ругательства женщины в адрес темнокожего подростка, который не хотел заниматься.
Инцидент случился в штате Огайо. Там женщину-педагога заподозрили в расизме после того, как она отругала за плохие отметки темнокожего ребенка. Подросток заявил, что учительница якобы пригрозила ему судом Линча в случае, если он не станет учится лучше.
Руководство школы прокомментировало инцидент. Отмечается, что американка никого не хотела обидеть, но разозленная мама темнокожего подростка уже обратилась в полицию, чтобы добиться отстранения педагога от работы.
Инцидент случился в штате Огайо. Там женщину-педагога заподозрили в расизме после того, как она отругала за плохие отметки темнокожего ребенка. Подросток заявил, что учительница якобы пригрозила ему судом Линча в случае, если он не станет учится лучше.
Руководство школы прокомментировало инцидент. Отмечается, что американка никого не хотела обидеть, но разозленная мама темнокожего подростка уже обратилась в полицию, чтобы добиться отстранения педагога от работы.
Автор: Вера Антонова