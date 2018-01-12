В Калуге в магазине перестали бесплатно раздавать хлеб из-за скандалов пенсионеров
В Калуге одна из предпринимательниц раздавала пенсионерам хлеб бесплатно. После ряда скандалов женщина отказалась от благотворительности.
По данным местных СМИ, проблемы начались у женщины-предпринимателя после того, как поставщики хлеба стали привозить продукт не рано утром, а несколько позднее. Несмотря на изменение времени доставки, пенсионеры очень рано стали выстраиваться в очередь у магазина, тем самым «нервируя и себя, и продавцов». В один из дней пожилые граждане стали обвинять работников маркета в воровстве хлеба и требовать его.
В связи с тем, что скандалы стали учащаться, руководство магазина отказалось продолжать заниматься благотворительностью.
По данным местных СМИ, проблемы начались у женщины-предпринимателя после того, как поставщики хлеба стали привозить продукт не рано утром, а несколько позднее. Несмотря на изменение времени доставки, пенсионеры очень рано стали выстраиваться в очередь у магазина, тем самым «нервируя и себя, и продавцов». В один из дней пожилые граждане стали обвинять работников маркета в воровстве хлеба и требовать его.
В связи с тем, что скандалы стали учащаться, руководство магазина отказалось продолжать заниматься благотворительностью.
Автор: Вера Антонова