Ученые при помощи лазера смогли наблюдать за сверхбыстрыми изменениями в молекулах
Интернациональный коллектив физиков смог увидеть процесс распада молекулы оксида азота при столкновении с фотоном и дальнейшим восстановлением молекулы, которое заняло всего пару аттосекунд (10-18). Ученые использовали для эксперимента метод туннельной ионизации.
Ввиду скоротечности исследуемых физических процессов, аттосекундная физика пока не находит применения на практике, оставаясь фундаментальным разделом этой науки. По словам российского специалиста МФТИ, принимавшего участие в исследованиях, проведенных совместно с японскими и китайскими научными работниками, ученые надеются научиться действовать лазером в нужный момент и нужное место, контролируя химические превращения. В ходе эксперимента физики привели электроны молекулы оксида азота в возбужденное состояние, воздействуя на них ультрафиолетом. Затем мощная вспышка лазера инфракрасного диапазона за счет эффекта квантового туннелирования отрывала электрон от молекулы, который при возвращении разбивал ее на положительно заряженный ион азота и атом кислорода.
Подобные опыты позволяют наблюдать, что происходит с молекулой во время вылета и последующего возвращения электрона, а также получить трехмерную голограмму молекулы во время такого процесса.
Ввиду скоротечности исследуемых физических процессов, аттосекундная физика пока не находит применения на практике, оставаясь фундаментальным разделом этой науки. По словам российского специалиста МФТИ, принимавшего участие в исследованиях, проведенных совместно с японскими и китайскими научными работниками, ученые надеются научиться действовать лазером в нужный момент и нужное место, контролируя химические превращения. В ходе эксперимента физики привели электроны молекулы оксида азота в возбужденное состояние, воздействуя на них ультрафиолетом. Затем мощная вспышка лазера инфракрасного диапазона за счет эффекта квантового туннелирования отрывала электрон от молекулы, который при возвращении разбивал ее на положительно заряженный ион азота и атом кислорода.
Подобные опыты позволяют наблюдать, что происходит с молекулой во время вылета и последующего возвращения электрона, а также получить трехмерную голограмму молекулы во время такого процесса.
Автор: Артемов Сергей