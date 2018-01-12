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Компания Volkswagen презентовала спортивный седан Passat GT за $30 тысяч
Компания Volkswagen официально презентовала спортивный седан Passat GT. Его стоимость стартует с отметки в $30 тысяч, на авторынке США модель появится в середине текущего года.

Компания Volkswagen презентовала спортивный седан Passat GT за $30 тысяч


Эксперты отметили, что усовершенствованный Volkswagen Passat GT, на самом деле, стал выглядеть более спортивным. Красные акценты обновлённого авто напоминают модель Golf GTI. Седан получил радиаторную решётку, чёрную крышу, 19-дюймовые колёса Tornado и чёрный задний спойлер. Эксперты отметили, что общий эффект получился вполне хорошим, хоть и довольно схожим с версией седана GTI. Модель будет поставляться в следующих цветовых оттенках: чистый белый, рефлекторный серебристый, платиновый серый и насыщенный чёрный.

Спортивный седан Volkswagen Passat GT 2018 по техническим характеристикам почти ничем не отличается от прототипа 2016 года. Авто получило мотор 3.6 VR6 на 280 лошадиных сил, оно также подкреплено 6-ступенчатой коробкой прямого включения передач от VW.

Внутри седана находится 6,3-дюймовая информационно-развлекательная система, которая поддерживает CarPlay и Android Auto, Bluetooth и стандартный Sirius XM. Кроме того, салон Volkswagen Passat GT выполнен в чёрном цвете, сидения изготовлены из двухцветного кожзаменителя, рулевое колесо обёрнуто в настоящую кожу.

Ранее «Актуальные новости» сообщали о том, что эксперты включили несколько моделей Volkswagen в перечень самых безопасных машин прошедшего года.
Автор: Воробьева Алина
Вчера, 19:33
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